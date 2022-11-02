Россияне стали чаще покупать смартфоны «только для связи»

В третьем квартале 2022 года средняя стоимость смартфона в России снизилась на 15%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компания «Марвел-Дистрибуция». Теперь она составляет 19,3 тыс. руб.

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При этом россияне стали меньше обращать внимание на премиальные смартфоны, выбирая телефон, прежде всего, как «средство связи». Опрошенные «Ъ» ритейлеры подтвердили факт перераспределения спроса в пользу моделей среднего ценового сегмента. Это связывают с падением спроса на iPhone, который лишился части полезных функций после введения Apple антироссийских санкций.

По словам аналитиков, снижение средней цены на рынке вызвано прекращением поставок смартфонов Apple и Samsung в марте нынешнего года. Несмотря на их последующее возобновление, нарастить прежние объемы производителям не удалось, из-за чего доля премиальных устройств на рынке сократилось.