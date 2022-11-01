В бирманском янтаре обнаружили улитку возрастом 99 миллионов лет

Вид волосатой наземной улитки был найден в кускемезозойского янтаря в Бирме. Специалисты оценивают его возраст в 99 млн лет.
С помощью комбинации классической микроскопии и трехмернойрентгеновской микрокомпьютерной томографии экспертам удалось определить, что на панцире улитки имеются волоски. Их длинна составляет 150-200 микрометров. Такое покрытие раковины встречается и у современных особей.
«Они могли бы улучшить способность животных лучше цеплятьсяза стебли или листья растений — то, что уже наблюдалось у современных улиток», — сообщил доктор Научно-исследовательского института Зенкенберга Адриенн Джохум.
Помимо этого, такие волоски могли служить для терморегуляции. С их помощью к раковине улитки притягивались капли воды,передает Planet Today.