Разрушительные землетрясения стали происходить вдвое чаще

Геофизики Калифорнийского университета установили, что мощные сверхсдвиговые землетрясения, которые когда-то считались редкими, стали встречаться гораздо чаще. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Geoscience.

Ученые проанализировали все ударные землетрясения магнитудой 6,7 и более баллов по всему миру с 2000 года - всего их было 87 – и выявили 12 сверхсдвиговые землетрясений, что составило 14% от всего числа. Этот процент более чем в два раза превышает ожидания ученых: до сих пор менее 6% землетрясений со сдвигом были идентифицированы как сверхзвуковые.

Сверхзвуковое землетрясение – это землетрясение, при котором распространение разрыва вдоль поверхности разлома происходит со скоростями, превышающими скорость сейсмической сдвиговой волны (S-волны). Это вызывает эффект, аналогичный звуковому удару. В результате такие землетрясения потенциально более разрушительны, чем другие с такой же магнитудой. Исследование также показало, что сверхзвуковые землетрясения происходят под океанами так же часто, как и на суше, и что они, скорее всего, происходят вдоль сдвиговых разломов, таких как разлом Сан-Андреас.