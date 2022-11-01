Эксперт объяснил опасность мессенджера WhatsApp

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков считает, что мессенджер WhatsApp (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) является самым опасным из подобных приложений, поскольку в нем чаще всего выявляют критические уязвимости. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Специалист объяснил свои слова тем, что недавно обнаруженные уязвимости позволяли, например, получить к устройству полный доступ и запустить на нём произвольный код. Слободчиков добавил, что этим ошибкам присвоили уровни критичности 9,8 и 7,8 из 10.

Эксперт отметил, что подобные критические уязвимости могут содержать и другие мессенджеры. Слободчиков уточняет, что причиной утечек чаще всего становятся ошибки самих пользователей, например, отказ от обновлений приложения. Эксперт советует вовремя устанавливать и не пропускать обновления.