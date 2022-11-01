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52 минуты назад

SpaceX запустила сверхтяжелую ракету с секретным  спутником

Илья Родин

Компания SpaceX во вторник, 1 ноября, запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со спутником для Космических сил США. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ракета поднялась с космодрома на мысе Канаверал в 09:41 (16-41 мск). Она должна вывести на геосинхронную орбиту два новых спутника. Один из них является секретным и предназначается для нужд американских военных, второй представляет собой исследовательский микроспутник TETRA-1.

Маск: у SpaceX на орбите больше спутников, чем у «всей остальной Земли»

По данным агентства, ракета этого типа применяется для отправки космических аппаратов на орбиту в четвертый раз с 2019 года.

Уточняется, что специалисты компании приняли решение затопить первую ступень в Атлантическом океане, при том, что допускается ее повторное использование.

Отработавшие боковые ускорители вернулись на базу ВВС США. Приземление произошло практически синхронно, сообщает РИА «Новости».

Наука и техника,Видео,SpaceX,
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