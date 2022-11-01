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17 минут назад

Астрономы обнаружили потенциально опасный крупный астероид

Илья Родин

Международная команда астрономов обнаружила в рамках программы NOIRLab три околоземных астероида. Орбита крупнейшего из них пересекается с земной, поэтому он является потенциально опасным для планеты. Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal.

Обнаружен потенциально опасный крупный астероид
Фото:  youtube.com youtube.com

Отмечается, что астероиды были обнаружены посредством Dark Energy Camera (DECam), находящейся на телескопе им. Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо.

Ученые подчеркнули, что объекты находятся на орбите между Землей и Венерой. У специалистов есть только два 10-минутных «окна» в сутки, чтобы провести наблюдения, но даже в эти короткие периоды им мешает сильное фоновое освещение неба.

Человечество впервые успешно отклонило астероид

Два сравнительно небольших астероида получили названия 2021 LJ4 и 2021 PH27. Они не несут опасности для планеты. Научный интерес из них представляет только PH27 - он является самым близким к Солнцу астероидом.

Третье небесное тело, получившее название 2022 AP7, достигает ширины 1,5 км. Его орбита пересекается с земной, поэтому он может быть опасным для Земли, пояснили астрономы.

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