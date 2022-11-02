Новая экзопланета была обнаружена с помощью спектрографа ESPRESSO

Используя спектрограф ESPRESSO, астрономы из Швейцарии и Австрии открыли новую экзопланету, которая в четыре раза массивнее Земли. Об этом открытии сообщается в статье, опубликованной 23 октября на arXiv.org.

Фото: AstroNews AstroNews

ESPRESSO - это ультрасовременный спектрограф со сверхстабильным высоким разрешением, установленный на «Очень большом телескопе» (VLT) в Чили. ESPRESSO охватывает спектральный диапазон примерно от 380 до 788 нм. Прибор способен обнаруживать похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг солнцеподобных звезд.

L 363-38 – карликовая звезда спектрального класса М, расположенная примерно в 33,3 световых годах от Земли. Ученые наблюдали за звездой в период с 12 декабря 2020 года по 08 февраля 2022 года и обнаружили новую планету.

Планета L 363-38 b имеет минимальную массу около 4,67 массы Земли, а ее радиус, по оценкам, составляет от 1,55 до 2,75 радиуса Земли. Экзопланета обращается вокруг родительской звезды каждые 8,78 дня на расстоянии около 0,048 а.е. Равновесная температура L 363-38 b составляет приблизительно 330 K.

Родительская звезда L 363-38 (другие обозначения: LHS 1134, GJ 3049), возраст которой оценивается в 8 миллиардов лет, имеет радиус около 0,274 радиуса Солнца и массу около 0,21 массы Солнца. Эффективная температура этой звезды составляет 3129 К.