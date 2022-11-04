Как решить проблемы при оплате покупок картой в Huawei AppGallery

На данный момент магазин приложений Huawei AppGallery является единственной площадкой своего рода, где владельцы Android-смартфонов могут расплачиваться за покупки картами российских банков. Для этого необходимо привязать счет к учетной записи Huawei ID и обновить сервис HMS Core, но периодически AppGallery все же выдает ошибки. Портал trashbox.ru разобрался в самых распространенных проблемах с оплатой и рассказал о том, как их решить.

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Ошибка привязки карты

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Эта проблема возникает из-за того, что функционал привязки карты зависит от версии прошивки HMS Core. Чтобы все работало как надо, просто обновите этот системный компонент и почистите кэш. Перед тем, как привязать новую карту, удалите из приложения все привязанные ранее. Если это не поможет, попробуйте отменить платные подписки и попытайтесь еще раз.

Отсутствие HMS Core

Сервис HMS Core, как правило, загружается вместе с магазином AppGallery. Если его нет на телефоне, то система может выдать соответствующую ошибку, но исправить ее проще простого: отыщите HMS Core в каталоге AppGallery и загрузите прошивку. После этого все необходимые функции, вроде платежей и аккаунта Huawei, будут работать в нормальном режиме.

Платеж прошел, но покупка не отображается

Бывает, что после успешного платежа покупка все равно не отображается в приложении. Иногда причина кроется в задержке сети: чтобы товар появился на вашем аккаунте, нужно лишь перезапустить приложение. Если после этого покупки все равно нет, то рекомендуем обратиться в официальную службу поддержки магазина. Она обрабатывает входящие запросы достаточно быстро.

Не удается получить данные для проведения платежа

Эта ошибка, как правило, возникает при попытках оплатить какие-либо товары внутри игр. Если клиент игры по какой-то причине не может получить информацию от вашего Huawei-аккаунта, то транзакция не пройдет. Прежде всего, обновите сами файлы игры через AppGallery: возможно, разработчики уже исправили эту проблему. Если нет, то после этого также обновите HMS Core.

При попытке оплаты картой не работает кнопка «Подтвердить»