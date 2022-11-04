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1 час назад

Как решить проблемы при оплате покупок картой в Huawei AppGallery

Мария Иванова

На данный момент магазин приложений Huawei AppGallery является единственной площадкой своего рода, где владельцы Android-смартфонов могут расплачиваться за покупки картами российских банков. Для этого необходимо привязать счет к учетной записи Huawei ID и обновить сервис HMS Core, но периодически AppGallery все же выдает ошибки. Портал trashbox.ru разобрался в самых распространенных проблемах с оплатой и рассказал о том, как их решить.

Как решить проблемы при оплате покупок картой в Huawei AppGallery
Фото: СкриншотСкриншот

Ошибка привязки карты

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Эта проблема возникает из-за того, что функционал привязки карты зависит от версии прошивки HMS Core. Чтобы все работало как надо, просто обновите этот системный компонент и почистите кэш. Перед тем, как привязать новую карту, удалите из приложения все привязанные ранее. Если это не поможет, попробуйте отменить платные подписки и попытайтесь еще раз.

Отсутствие HMS Core

Сервис HMS Core, как правило, загружается вместе с магазином AppGallery. Если его нет на телефоне, то система может выдать соответствующую ошибку, но исправить ее проще простого: отыщите HMS Core в каталоге AppGallery и загрузите прошивку. После этого все необходимые функции, вроде платежей и аккаунта Huawei, будут работать в нормальном режиме.

Платеж прошел, но покупка не отображается

Бывает, что после успешного платежа покупка все равно не отображается в приложении. Иногда причина кроется в задержке сети: чтобы товар появился на вашем аккаунте, нужно лишь перезапустить приложение. Если после этого покупки все равно нет, то рекомендуем обратиться в официальную службу поддержки магазина. Она обрабатывает входящие запросы достаточно быстро.

Не удается получить данные для проведения платежа

Эта ошибка, как правило, возникает при попытках оплатить какие-либо товары внутри игр. Если клиент игры по какой-то причине не может получить информацию от вашего Huawei-аккаунта, то транзакция не пройдет. Прежде всего, обновите сами файлы игры через AppGallery: возможно, разработчики уже исправили эту проблему. Если нет, то после этого также обновите HMS Core.

При попытке оплаты картой не работает кнопка «Подтвердить»

Скорее всего, это обычный технический баг, который разработчики магазина пока не исправили. Если вы столкнетесь с ним, попробуйте очистить кэш и совершить покупку в приложении без привязки карты. Просто выберите нужные товары, перейдите к оплате с помощью карты и введите нужные данные — карта привяжется автоматически.

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