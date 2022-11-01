Похолодание заставило рыб освоить глубины океана

Ученые выяснили, что рыбы заселяли глубоководные участки океана под действием климатических изменений. Так, в периоды похолоданий разнообразие видов на глубине значительно увеличивалось. При этом адаптироваться к новым условиям, менее благоприятным, чем на мелководье, смогли особи, обладающие мощными челюстями и уплощенным телом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Глубоководные районы океана относительно бедны с точки зрения биоразнообразия. В них обитает всего около трети всех известных видов рыб, тогда как по площади эти зоны во много раз превышают мелководья. Долгое время ученые это объясняли тем, что теплые и богатые ресурсами мелководья создают идеальные условия для развития и процветания новых видов морских обитателей. Однако новое исследование внесло коррективы в это устоявшееся представление.

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Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что на протяжении истории Земли было несколько периодов, в которые многие рыбы предпочитали уходить с мелководий в холодные воды глубин. Авторы проанализировали родственные связи рыб, населявших океаны на протяжении последних 200 миллионов лет, и определили, что скорость эволюции новых видов в разных частях океана менялась с течением времени. Так, например, в теплый Меловой период (около 100 миллионов лет назад) многие участки суши были затоплены из-за таяния льдов и повышения уровня океана, в результате чего появилось большое количество новых мелководных участков. Это, соответственно, привело к всплеску разнообразия мелководных рыб. При похолодании в период среднего Миоцена (15 миллионов лет назад), напротив, ускорились темпы видообразования в глубоководных районах.

Кроме того, авторы выяснили, что далеко не все рыбы смогли приспособиться к новым условиям. Первыми глубины освоили обладатели больших челюстей. Вероятно, это помогло им преуспеть в охоте на добычу, которой в этих местах немного. Гораздо позже на глубине появились рыбы, имеющие уплощенное тело и длинный заостренный хвост. Такая морфология позволяла им экономить энергию, передвигаясь по морскому дну, а не плавая в толще воды.

«Если вы посмотрите на современных обитателей морских глубин, то увидите, что у одних видов тело сплющено, а другие имеют большие зубастые челюсти. Эти две особенности строения позволяют представить предков, которые колонизировали морские глубины с разницей в миллионы лет», — пояснила Элизабет Миллер, руководитель исследования, сотрудник Вашингтонского университета.