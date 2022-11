Похолодание заставило рыб освоить глубины океана

Ученые выяснили, что рыбы заселяли глубоководные участки океана под действием климатических изменений. Так, в периоды похолоданий разнообразие видов на глубине значительно увеличивалось. При этом адаптироваться к новым условиям, менее благоприятным, чем на мелководье, смогли особи, обладающие мощными челюстями и уплощенным телом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.