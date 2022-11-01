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36 минут назад

SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель со спутником для нужд американских военных

ТАССиещё 1

Компания SpaceX осуществила во вторник запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:41 по времени Восточного побережья (16:41 мск). Планируется, что на геосинхронную орбиту будут выведены засекреченный аппарат для нужд американских военных, а также исследовательский микроспутник TETRA-1. Это уже четвертый запуск для ракеты-носителя данного типа, последний раз запуск Falcon Heavy был осуществлен в июне 2019 года.

Отработавшие боковые ускорители планируется посадить на две площадки базы ВВС США на мысе Канаверал. Первую ступень носителя специалисты SpaceX приняли решение затопить в Атлантическом океане.

Маск: у SpaceX на орбите больше спутников, чем у «всей остальной Земли»

Falcon Heavy - двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска. Впервые Falcon Heavy была запущена 6 февраля 2018 года.

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