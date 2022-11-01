Компания SpaceX осуществила во вторник запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:41 по времени Восточного побережья (16:41 мск). Планируется, что на геосинхронную орбиту будут выведены засекреченный аппарат для нужд американских военных, а также исследовательский микроспутник TETRA-1. Это уже четвертый запуск для ракеты-носителя данного типа, последний раз запуск Falcon Heavy был осуществлен в июне 2019 года.

Отработавшие боковые ускорители планируется посадить на две площадки базы ВВС США на мысе Канаверал. Первую ступень носителя специалисты SpaceX приняли решение затопить в Атлантическом океане.