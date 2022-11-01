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50 минут назад

После покупки Илоном Маском Twitter начал отмечать провластные аккаунты Украины

Ferra.ru

После покупки социальной сети Twitter Илоном Маском, украинские и белорусские государственные СМИ начали получать соответствующую маркировку.

После покупки Маском Twitter начал отмечать провластные аккаунты Украины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечается, в Twitter такую отметку, в частности, получило украинское издание United24media. Ранее такая практика касалась только российских провластных СМИ.

О ситуации рассказала вице-президент Twitter по публичной политике Шинейд Максуини. По её словам, компания начала присваивать ярлыки аккаунтам государственных СМИ из Белоруссии и Украины.

«Сейчас мы начали добавлять дополнительные ярлыки к нескольким аккаунтам государственных СМИ из Белоруссии. Мы также маркировали один аккаунт государственного СМИ из Украины», — сказано в сообщении Максуини.

Наука и техника,Илон Маск,
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