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1 час назад

Биологи заподозрили, что уязвимых видов гораздо больше, чем есть в списке

Газета.Ru

Биологи могут неправильно оценивать число уязвимых видов из-за значительной нехватки данных. Статья об этом опубликована в Communications Biology.

Биологи заподозрили, что уязвимых видов гораздо больше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Красный список угрожаемых видов является основным документом для многих природоохранных организаций. Изменение статуса вида и занесение в список возможно лишь после тщательной экспертизы и полевых исследований, которые должно признать научное сообщество. В случае со знаковыми крупными животными, вроде леопардов или орлов, проблем не возникает, но многие уязвимые виды не столь заметны и известны широкой публике, вдобавок, они могут жить в удаленных районах, вести скрытный образ жизни и мало отличаться от ближайших родственников. Поэтому многие животные и растения в охранном списке имеют статус «недостаточно данных».

Франческа Веронес из Норвежского университета естественных и технических наук и ее коллеги использовали основанный на машинном обучении алгоритм для расчета риска вымирания 7699 малоизвестных видов. Алгоритм был основан на основе общих закономерностей, известных биологам, а результат его работы выборочно проверяли вручную.

«Мы обнаружили, что целых 85 процентов амфибий, о которых мы мало знаем, находятся под угрозой исчезновения. Для других групп, таких как млекопитающие и рептилии, это относится примерно к половине видов», — поясняют авторы.

Всего на Земле существует более 10 млн видов, но достоверная информация у ученых есть лишь про 2 млн. Таким образом, по мнению авторов работы, многие живые существа могут исчезнуть до того, как люди изучат их и внесут в список.

В связи с этим ученые предлагают уделять больше внимания «географическому подходу» — выделять особые точки повышенного биоразнообразия, где живут множество видов, и защищать их целиком.

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