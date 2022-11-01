Twitter пометил связанные с Киевом аккаунты

В Twitter пометили аккаунты некоторых украинских СМИ как связанные с властями Украины. Внимание на это обратило РИА Новости.
В описании аккаунтов таких СМИ появились отметки «Медиа, аффилированное с украинским правительством».
Аккаунты украинских чиновников помечают как «Официальный представитель правительства Украины».
До этого в Twitter начали помечать аккаунты российских СМИ, журналистов («Государственное издание, Россия») и политиков («должностное лицо, Россия»). Также в соцсети помечают страницы политиков других стран.
В конце октября владельцем Twitter стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.
Маск заявил, что планирует сделать Twitter «дружелюбной и гостеприимной платформой».
Ранее бизнесмен называл ошибкой вечную блокировку Трампа в Twitter. Bloomberg сообщило, что Маск планирует отменить подобные баны, в таком случае Трамп вернет свое влияние в соцсети перед выборами 2024 года.