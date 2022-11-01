Twitter пометил связанные с Киевом аккаунты

В Twitter пометили аккаунты некоторых украинских СМИ как связанные с властями Украины. Внимание на это обратило РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В описании аккаунтов таких СМИ появились отметки «Медиа, аффилированное с украинским правительством».

Аккаунты украинских чиновников помечают как «Официальный представитель правительства Украины».

До этого в Twitter начали помечать аккаунты российских СМИ, журналистов («Государственное издание, Россия») и политиков («должностное лицо, Россия»). Также в соцсети помечают страницы политиков других стран.

В конце октября владельцем Twitter стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Маск заявил, что планирует сделать Twitter «дружелюбной и гостеприимной платформой».