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1 час назад

Twitter пометил связанные с Киевом аккаунты

В Twitter пометили аккаунты некоторых украинских СМИ как связанные с властями Украины. Внимание на это обратило РИА Новости.

Twitter пометил связанные с Киевом аккаунты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В описании аккаунтов таких СМИ появились отметки «Медиа, аффилированное с украинским правительством».

Аккаунты украинских чиновников помечают как «Официальный представитель правительства Украины».

До этого в Twitter начали помечать аккаунты российских СМИ, журналистов («Государственное издание, Россия») и политиков («должностное лицо, Россия»). Также в соцсети помечают страницы политиков других стран.

В конце октября владельцем Twitter стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Маск заявил, что планирует сделать Twitter «дружелюбной и гостеприимной платформой».

Ранее бизнесмен называл ошибкой вечную блокировку Трампа в Twitter. Bloomberg сообщило, что Маск планирует отменить подобные баны, в таком случае Трамп вернет свое влияние в соцсети перед выборами 2024 года.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Правительство Украины,
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