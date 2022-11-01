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10 минут назад

Учёные открыли крупнейший за последние восемь лет потенциально опасный астероид

Ferra.ru

Астрономы обнаружили три новых околоземных астероида. Один из них является крупнейшим потенциально опасным для Земли объектом, обнаруженным за последние восемь лет.

Учёные открыли крупнейший потенциально опасный астероид
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти астероиды скрывались от глаза учёных в области внутри орбит Земли и Венеры. Это сложный регион для наблюдений, так как астрономам приходится что-то делать с ярким солнечным светом.

Однако, воспользовавшись короткими, но благоприятными условиями наблюдения во время сумерек, учёные обнаружили новые объекты. Одним из них является астероид шириной 1,5 км под названием 2022 AP7, орбита которого может когда-нибудь оказаться на пути Земли. Другие астероиды, названные 2021 LJ4 и 2021 PH27, не представляют опасности для планеты.

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