Учёные открыли крупнейший потенциально опасный астероид

Астрономы обнаружили три новых околоземных астероида. Один из них является крупнейшим потенциально опасным для Земли объектом, обнаруженным за последние восемь лет.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эти астероиды скрывались от глаза учёных в области внутри орбит Земли и Венеры. Это сложный регион для наблюдений, так как астрономам приходится что-то делать с ярким солнечным светом.