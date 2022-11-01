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9 минут назад

Мини-радар CubeSat для астероида Диморф

AstroNews

Эта 10-сантиметровая коробочка войдет в историю как самый маленький радиолокационный прибор, запущенный в космос, и самый первый радар, исследующий внутреннюю часть астероида. Целью прибора является астероид Диморф, который в результате столкновения с миссией NASA DART в сентябре изменил свою орбиту и выбросил в космос огромный шлейф длиной 10 000 километров.

Создан мини-радар CubeSat для астероида Диморф
Фото: AstroNewsAstroNews

Этот радиолокационный прибор, соединенный с четверкой антенных балок длиной 1,5 м, будет доставлен на борт CubeSat «Ювентас», который, в свою очередь, будет отправлен на Диморф с помощью космического аппарата EКA «Гера». ЕКА планирует запуск «Геры» через два года.

«Гера» в настоящее время собирается в OHB в Германии и Avio в Италии. Космический аппарат полетит на Диморф, чтобы провести тщательное обследование последствий удара DART. «Гера» соберет информацию о размере образовавшегося кратера, массе Диморфа, его составе и внутренней структуре. Дополнительные данные, полученные «Герой», помогут превратить эксперимент с DART в хорошо изученную, повторяемую технику, которая однажды может понадобиться по-настоящему.

«Гера» – это не один космический аппарат, а целых три: он несет с собой CubeSat ЕКА для проведения дополнительных наблюдений за своей целью. «Ювентас», в котором размещен радар, будет сопровождаться прибором «Милани», который изучит состав поверхности и пыли Диморфа.

Этот инструмент «ЮРа» представляет собой миниатюрную версию радара, установленного на борту миссии ЕКА «Розетта» и используемого для зондирования кометы 67P/Чурюмова - Герасименко. Он был разработан группой доктора Алена Эрика из Института планетологии и астрофизики Гренобля (IPAG) при Университете Гренобль-Альпы и группой доктора Дирка Плеттемайера из Технического университета Дрездена совместно с компанией Emtronix в Люксембурге, ответственной за производство прибора.

Наука и техника,NASA,
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