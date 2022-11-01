Создан мини-радар CubeSat для астероида Диморф

Эта 10-сантиметровая коробочка войдет в историю как самый маленький радиолокационный прибор, запущенный в космос, и самый первый радар, исследующий внутреннюю часть астероида. Целью прибора является астероид Диморф, который в результате столкновения с миссией NASA DART в сентябре изменил свою орбиту и выбросил в космос огромный шлейф длиной 10 000 километров.

Фото: AstroNews AstroNews

Этот радиолокационный прибор, соединенный с четверкой антенных балок длиной 1,5 м, будет доставлен на борт CubeSat «Ювентас», который, в свою очередь, будет отправлен на Диморф с помощью космического аппарата EКA «Гера». ЕКА планирует запуск «Геры» через два года.

«Гера» в настоящее время собирается в OHB в Германии и Avio в Италии. Космический аппарат полетит на Диморф, чтобы провести тщательное обследование последствий удара DART. «Гера» соберет информацию о размере образовавшегося кратера, массе Диморфа, его составе и внутренней структуре. Дополнительные данные, полученные «Герой», помогут превратить эксперимент с DART в хорошо изученную, повторяемую технику, которая однажды может понадобиться по-настоящему.

«Гера» – это не один космический аппарат, а целых три: он несет с собой CubeSat ЕКА для проведения дополнительных наблюдений за своей целью. «Ювентас», в котором размещен радар, будет сопровождаться прибором «Милани», который изучит состав поверхности и пыли Диморфа.