Суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о СВО

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за неудаление фейковых статей о специальной военной операции (СВО) из «Википедии». Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что решение о назначении штрафа огласил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Протокол был составлен за неудаление из «Википедии» двух статей о спецоперации на Украине.

В апреле Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia на пять миллионов рублей. Причинами штрафа стали текст о гибели людей в Буче и Мариуполе, а также статья с информацией о создании пороха.

В июле Роскомнадзор обязал поисковики маркировать организацию Wikimedia Foundation, Inc. как нарушителя российского законодательства.