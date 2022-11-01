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1 час назад

Суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о СВО

Газета.Ruиещё 8

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за неудаление фейковых статей о специальной военной операции (СВО) из «Википедии». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что решение о назначении штрафа огласил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Протокол был составлен за неудаление из «Википедии» двух статей о спецоперации на Украине.

В апреле Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia на пять миллионов рублей. Причинами штрафа стали текст о гибели людей в Буче и Мариуполе, а также статья с информацией о создании пороха.

В июле Роскомнадзор обязал поисковики маркировать организацию Wikimedia Foundation, Inc. как нарушителя российского законодательства.

В июле также сообщалось, что из «Википедии» была удалена информация о поездке в Крым нового министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб.

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