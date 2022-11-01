Авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования воздушных перевозок, сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.

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«Так, 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений. Использование российского программного обеспечения для бронирования, продажи воздушных перевозок и оформления перевозочных документов было закреплено в постановлении правительства Российской Федерации от 8 августа 2022 года №1393», - говорится в сообщении.

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Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что задача, поставленная правительством России, выполнена в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что решение задачи было организовано Минтрансом РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с привлечением ведущих отечественных авиакомпаний и разработчиков. «Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров. Все расчеты внутри систем ведутся в рублях. Наши авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные. Переход на российские системы бронирования обеспечивает информационную безопасность перевозок, бесперебойное авиасообщение и исключает угрозу утечки персональных данных пассажиров и экипажей», - сказал Баканов.

Уточняется, что авиакомпании выбирали из двух российских систем - «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»).