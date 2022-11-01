Авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования воздушных перевозок, сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.
«Так, 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений. Использование российского программного обеспечения для бронирования, продажи воздушных перевозок и оформления перевозочных документов было закреплено в постановлении правительства Российской Федерации от 8 августа 2022 года №1393», - говорится в сообщении.
Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что задача, поставленная правительством России, выполнена в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что решение задачи было организовано Минтрансом РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с привлечением ведущих отечественных авиакомпаний и разработчиков. «Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров. Все расчеты внутри систем ведутся в рублях. Наши авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные. Переход на российские системы бронирования обеспечивает информационную безопасность перевозок, бесперебойное авиасообщение и исключает угрозу утечки персональных данных пассажиров и экипажей», - сказал Баканов.
Уточняется, что авиакомпании выбирали из двух российских систем - «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»).
В ведомстве пояснили, что автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) представляют собой комплекс самостоятельных взаимодействующих между собой систем, которые обеспечивают суверенитет РФ над информационными потоками при выполнении внутренних воздушных перевозок за счет обеспечения эксплуатации систем компаниями-резидентами Российской Федерации, конфиденциальность персональных данных, реализацию мер противодействия актам незаконного вмешательства в соответствии с законодательством России в области обеспечения транспортной безопасности, хранение и отображение информации о расписании рейсов, наличии мест, тарифах и сборах на рейсах перевозчиков, бронирование и продажу внутренних воздушных перевозок и дополнительных услуг для пассажиров с последующим хранением записей о пассажирах, регистрацию пассажиров и багажа при выполнении внутренних перевозок. Кроме того, данные, обрабатываемые в АИС ОВП, находятся в информационной инфраструктуре РФ.