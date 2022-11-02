Роскомнадзор попросил оставить только два гендера в сервисе Scratch

Сколько всего существует гендеров? 2? 10? Более ста? Роскомнадзор считает, что первый вариант правильный. Поэтому ведомство обратилось к администрации интернет-сервиса Scratch, попросив оставить только два варианта выбора пола при регистрации – мужской и женский.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям. Также администрация образовательного сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования. Роскомнадзор