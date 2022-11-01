Российским сотрудникам TikTok предложили уехать из-за мобилизации

РБК узнал, что сотрудникам российского офиса TikTok компания предложила переехать в Казахстан , Армению и Киргизию . Правда, сделать это придётся за свой счёт.

Журналисты пишут, что после объявления в России мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для переезда — Казахстан, Армению и Киргизию. Руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина уже написала у себя в соцсетях, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.