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1 час назад

Российским сотрудникам TikTok предложили уехать из страны из-за мобилизации

Ferra.ruиещё 1

РБК узнал, что сотрудникам российского офиса TikTok компания предложила переехать в Казахстан, Армению и Киргизию. Правда, сделать это придётся за свой счёт.

Российским сотрудникам TikTok предложили уехать из-за мобилизации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Журналисты пишут, что после объявления в России мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для переезда — Казахстан, Армению и Киргизию. Руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина уже написала у себя в соцсетях, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.

Работодатель позволил сотрудникам переехать, но все расходы люди должны были взять на себя.

Наука и техника,Анастасия Панина,
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