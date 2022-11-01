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59 минут назад

Метеорный поток Тауриды можно будет увидеть на этой неделе

AstroNews

НАСА сообщило, что на этой неделе можно будет наблюдать метеорный поток Тауриды.

Метеорный поток Тауриды можно увидеть на этой неделе
Фото: AstroNewsAstroNews

Десятки тысяч лет назад большая комета распалась, создав поток метеорных частиц. И каждый год Земля проходит через этот широкий поток в течение нескольких месяцев.

Тауриды проявляют низкую активность, поэтому небо пересекают только несколько метеоров в час, но, по словам астрономов, обычно они очень яркие и заметные.

Орбиты метеоров Тауриды определяются гравитацией других планет нашей Солнечной системы, главным образом Юпитера. По данным НАСА, иногда происходят изменения этих орбит, которые приводят к увеличению числа Таурид, близких к Земле. В таких случаях мы можем наблюдать так называемый «тауридный рой», когда количество видимых огненных шаров значительно увеличивается.

В этом году Земля столкнется с тауридным роем. По словам астрономов, в последний раз эти метеорные потоки были видны в 2015 году, и ожидается, что в следующий раз мы сможем их наблюдать только в 2032 году.

Увеличение активности Таурид обычно происходит в последнюю неделю октября и первую неделю ноября.

НАСА сообщило, что «лучшее время для поиска Таурид – после полуночи, когда Телец находится высоко в небе, а небо темное и ясное, без лунного света, который маскирует более слабые метеоры».

Наука и техника,NASA,
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