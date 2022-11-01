Метеорный поток Тауриды можно увидеть на этой неделе

НАСА сообщило, что на этой неделе можно будет наблюдать метеорный поток Тауриды.

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Десятки тысяч лет назад большая комета распалась, создав поток метеорных частиц. И каждый год Земля проходит через этот широкий поток в течение нескольких месяцев.

Тауриды проявляют низкую активность, поэтому небо пересекают только несколько метеоров в час, но, по словам астрономов, обычно они очень яркие и заметные.

Орбиты метеоров Тауриды определяются гравитацией других планет нашей Солнечной системы, главным образом Юпитера. По данным НАСА, иногда происходят изменения этих орбит, которые приводят к увеличению числа Таурид, близких к Земле. В таких случаях мы можем наблюдать так называемый «тауридный рой», когда количество видимых огненных шаров значительно увеличивается.

В этом году Земля столкнется с тауридным роем. По словам астрономов, в последний раз эти метеорные потоки были видны в 2015 году, и ожидается, что в следующий раз мы сможем их наблюдать только в 2032 году.

Увеличение активности Таурид обычно происходит в последнюю неделю октября и первую неделю ноября.