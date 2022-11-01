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1 час назад

Перед ритуальной смертью ребенка народа наска накормили галлюциногенным кактусом

Газета.Ru

Ученые из Варшавского университета обнаружили захоронение древнего народа наска, жившего на южном побережье Перу в доиспанскую эпоху. В частности археологи нашли 22 человеческих тела, среди которых есть мумифицированный труп ребенка, убитого во время ритуала жертвоприношения. Работа ученых будет представлена в декабрьском номере журнала Journal of Archeological Science.

Перед ритуальной смертью ребенка народа наска накормили галлюциногеном
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Голова ребенка была отрезана от тела и превращена в трофей. Ученые взяли волос с головы, провели анализ и установили, что незадолго до казни ребенок съел галлюциногенный кактус. Пол и возраст ребенка на момент жертвоприношения пока установить не удалось.

По словам ученых, скорее всего, ребенок съел кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi), который использовался в медицинских целях народами Перу. Вероятно, его дали ребенку либо в качестве ритуала, либо для облегчения его страданий.

Помимо человеческих останков исследователи обнаружили в захоронениях текстиль, керамическую посуду, инструменты для ткачества и чуспу – специальную сумку, которую использовали при сборе листьев коки.

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