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18 минут назад

Российские власти запустили онлайн-маркетплейс отечественных компьютерных программ

Ferra.ru

Минцифры России запустило свежий проект — онлайн-маркетплейс отечественного ПО Russoft.

Российские власти запустили онлайн-маркетплейс отечественного ПО
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В нём можно найти компьютерные программы, которые были включены в реестр российского ПО. При этом для размещения своего продукта на платформе, необходимо подать заявку через Госуслуги.

На данный момент на Russoft уже размещено более 1000 программ. При этом на странице каждой из них можно найти основную информацию: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами и зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Сообщается, что разработчики маркетплейса открыты к предложениям. Их можно направлять специальную почту — offer@russoft.ru.

По словам экспертов, подобная площадка «в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению».

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