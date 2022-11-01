В Сеть утекли рекламные постеры новых «умных» часов Motorola

В 2021 году Motorola представила актуальные смарт-часы — Moto Watch 100. Устройство получилось интересным, что, видимо, сподвигло компанию начать разработку над новым поколением устройства.
И именно информация о нём начала утекать в Сеть в последние пару недель. Так, ранее в базе данных FCC был обнаружен девайс, имеющий дизайн, подобный Apple Watch и, по данным инсайдеров, являющийся Moto Watch 200.
Теперь же популярный интернет-источник SnoopyTech опубликовал рекламные постеры грядущей новинки. И, судя по ним, часы всё же получат круглый корпус, наподобие Moto 360 и недавних Google Pixel Watch.
Напомним, что ранее всё те же инсайдеры заявляли, что Moto Watch 200 получат встроенный пульсометр, беспроводную и USB-C зарядки, беспроводные модули Bluetooth LE и GPS, а также защиту от воды и пыли.