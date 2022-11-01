В Сеть утекли рекламные постеры новых «умных» часов Motorola

В 2021 году Motorola представила актуальные смарт-часы — Moto Watch 100. Устройство получилось интересным, что, видимо, сподвигло компанию начать разработку над новым поколением устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И именно информация о нём начала утекать в Сеть в последние пару недель. Так, ранее в базе данных FCC был обнаружен девайс, имеющий дизайн, подобный Apple Watch и, по данным инсайдеров, являющийся Moto Watch 200.

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Теперь же популярный интернет-источник SnoopyTech опубликовал рекламные постеры грядущей новинки. И, судя по ним, часы всё же получат круглый корпус, наподобие Moto 360 и недавних Google Pixel Watch.