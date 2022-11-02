Ученые обнаружили новый уникальный вид сов

Ученые смогли обнаружили и описали новый вид сов на острове Принсипи у берегов Центральной Африки. Впервые эти птицы были замечены много лет назад, еще в 1928 году. Однако только сейчас ученые смогли детально описать морфологию, генетику и особенности голоса сов. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys.

Фото: InScience InScience

Видовое биоразнообразие планеты значительно снижается, и многие виды находятся под угрозой исчезновения. Именно поэтому открытие нового вида птиц — по-настоящему грандиозное событие. Кроме того, птицы — одна из наиболее изученных групп среди позвоночных. Необходимо предпринять все меры по сохранению этого нового вида.

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Ученые обнаружили новый вид сов, относящихся к группе сплюшек, на острове Принсипи у берегов Центральной Африки. Там также обитают целых семь эндемичных видов птиц. С новым видом их становится восемь. Ученых поражает, что такое количество уникальных видов живет на сравнительно небольшом острове.

Сплюшки (Otus) — это общее название маленьких ночных птиц, относящихся к совиным. Они распространены по всей Евразии и Африке. Ученые назвали новых птиц Otus bikegila. Видовое название было выбрано в честь Сесилиано ду Бом Жезуса по прозвищу Бикегила — смотрителя национального парка на острове Принсипи. Его наблюдения очень помогли ученым в обнаружении нового вида. При определении птицы важную роль играет не только ее окраска, но и специфическая песня. При наступлении темноты данный вид сов издает быстрые, повторяющиеся звуки «туу». Это один из главных определяющих признаков. В результате исследования ученые показали, что сплюшки встречаются только в южной необитаемой части острова. Их популяция составляет примерно 1,5 тысячи особей. Необходимо соблюдать все меры по сохранению этого вида, ведь он находится под угрозой исчезновения.

Может показаться странным, почему сплюшки не были определены раньше. Однако это не единственный случай обнаружения нового вида птиц на территории, казавшейся ранее хорошо изученной. Такое явление произошло с Анжуанской сплюшкой, «переоткрытой» спустя целых 106 лет, и Флоресской сплюшкой, заново обнаруженной через 98 лет.