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15 минут назад

Telegram начал отбирать у пользователей Premium-подписки, полученные нечестным образом

Ferra.ru

Несколько дней назад в Telegram появилось огромное число новых Premium-пользователей. И дело не в резком появлении лишних денег у людей.

Telegram начал отбирать у пользователей Premium-подписки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Объясняется резкий рост куда проще — злоумышленники просто нашли уязвимость в системе оформления платной подписки. В результате Сеть заполонили объявления о продаже годовой подписки Telegram Premium всего за 200-300 рублей.

Но команда мессенджера достаточно быстро отреагировала на ситуацию. Уже вчера пользователи, получившие доступ к премиальным функциям, начал терять Premium-статус.

Сообщается, что один из способов, благодаря которому реализовывалась мошенническая схема, включал в себя использование джейлбрейкнутых iPhone и махинации с покупками через Apple Gift Card.

Отметим, что на данный момент разработчики Telegram уже прикрыли «дыру».

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