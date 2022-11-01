Telegram начал отбирать у пользователей Premium-подписки

Несколько дней назад в Telegram появилось огромное число новых Premium-пользователей. И дело не в резком появлении лишних денег у людей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Объясняется резкий рост куда проще — злоумышленники просто нашли уязвимость в системе оформления платной подписки. В результате Сеть заполонили объявления о продаже годовой подписки Telegram Premium всего за 200-300 рублей.

Но команда мессенджера достаточно быстро отреагировала на ситуацию. Уже вчера пользователи, получившие доступ к премиальным функциям, начал терять Premium-статус.

Сообщается, что один из способов, благодаря которому реализовывалась мошенническая схема, включал в себя использование джейлбрейкнутых iPhone и махинации с покупками через Apple Gift Card.