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42 минуты назад

WSJ: поставки iPhone оказались под угрозой из-за закрытия завода Foxconn на локдаун

Газета.Ruиещё 2

Завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, который имеет неофициальное название «Айфон-сити» из-за производства большого числа смартфонов iPhone, с сегодняшнего дня закрыт на недельный локдаун из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Поставки iPhone оказались под угрозой
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В прошлом завод уже работал в замкнутом цикле производства. В таком формате рабочие около месяца жили и работали внутри территории завода.

По данным WSJ, в одном из отчетов текущий локдаун формулируется как именно закрытие производства на семь дней. В Foxconn же утверждают, что фабрика все равно пока продолжает свою деятельность.

Отмечается, что теперь Foxconn наращивает производство гаджетов на небольших предприятиях, чтобы компенсировать часть потерянного производства. По данным издания, поставки новых iPhone находятся под угрозой в связи с этими переменами на заводах и измененими в системе поставок.

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