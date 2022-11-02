Поставки iPhone оказались под угрозой

Завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, который имеет неофициальное название «Айфон-сити» из-за производства большого числа смартфонов iPhone, с сегодняшнего дня закрыт на недельный локдаун из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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В прошлом завод уже работал в замкнутом цикле производства. В таком формате рабочие около месяца жили и работали внутри территории завода.

По данным WSJ, в одном из отчетов текущий локдаун формулируется как именно закрытие производства на семь дней. В Foxconn же утверждают, что фабрика все равно пока продолжает свою деятельность.