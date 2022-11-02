Только 15% пользователей перешли на Windows 11

Как показывает статистика, Windows 11 пока не снискала популярности среди пользователей. Тем не менее, в октябре 2022 года актуальная версия ОС набрала 1,83 пункта, увеличив свою долю на рынке с 13,61% до 15,44%. На текущий момент Windows 11 — вторая по популярности операционная система от Microsoft среди пользователей. На первом месте расположилась Windows 10 с пока недостижимым показателем в 71,29% доли рынка. На третьем месте — уже признанная «мертвой» и не получающая обновлений Windows 7 (9,61%).