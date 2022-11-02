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1 час назад

Statcounter: только 15% пользователей перешли на Windows 11

Газета.Ruиещё 2

Всего 15% пользователей Windows перешли на актуальную одиннадцатую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Neowin со ссылкой на данные Statcounter.

Только 15% пользователей перешли на Windows 11
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как показывает статистика, Windows 11 пока не снискала популярности среди пользователей. Тем не менее, в октябре 2022 года актуальная версия ОС набрала 1,83 пункта, увеличив свою долю на рынке с 13,61% до 15,44%. На текущий момент Windows 11 — вторая по популярности операционная система от Microsoft среди пользователей. На первом месте расположилась Windows 10 с пока недостижимым показателем в 71,29% доли рынка. На третьем месте — уже признанная «мертвой» и не получающая обновлений Windows 7 (9,61%).

Оставшийся сегмент рынка делят между собой Windows 8.1 (2,51%), Windows 8 (0,69%) и Windows XP (0,39%).

Среди причин, по которым пользователи не спешат устанавливать Windows 11, называются завышенные системные требования, спорные изменения в функциях, а также постоянные баги и ошибки.

Ранее Microsoft отчиталась о падении выручки от подразделения Windows.

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