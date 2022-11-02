Только 15% пользователей перешли на Windows 11

Всего 15% пользователей Windows перешли на актуальную одиннадцатую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Neowin со ссылкой на данные Statcounter.
Как показывает статистика, Windows 11 пока не снискала популярности среди пользователей. Тем не менее, в октябре 2022 года актуальная версия ОС набрала 1,83 пункта, увеличив свою долю на рынке с 13,61% до 15,44%. На текущий момент Windows 11 — вторая по популярности операционная система от Microsoft среди пользователей. На первом месте расположилась Windows 10 с пока недостижимым показателем в 71,29% доли рынка. На третьем месте — уже признанная «мертвой» и не получающая обновлений Windows 7 (9,61%).
Оставшийся сегмент рынка делят между собой Windows 8.1 (2,51%), Windows 8 (0,69%) и Windows XP (0,39%).
Среди причин, по которым пользователи не спешат устанавливать Windows 11, называются завышенные системные требования, спорные изменения в функциях, а также постоянные баги и ошибки.
Ранее Microsoft отчиталась о падении выручки от подразделения Windows.