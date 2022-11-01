Россиянам назвали самый опасный мессенджер

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45 минут назад

Эксперт назвал самый опасный мессенджер

Никита Бородкин

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков счел WhatsApp самым опасным мессенджером. Как сообщает агентство «Прайм», в этом приложении чаще всего выявляются критические уязвимости.

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Фото: ТАССТАСС

Как отметил специалист, недавно в мессенджере обнаружили две уязвимости — CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492. Они получили уровни критичности 9,8 и 7,8 из 10 баллов соответственно. Недочеты позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему неограниченный доступ. В первом случае злоумышленнику было достаточно начать видеозвонок с пользователем, а во втором — отправить вредоносное видео.

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При этом Слободчиков отметил, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости. Вместе с тем, самая частая причина взломов — цифровая неграмотность пользователей.

«Разработчики регулярно выпускают патчи, закрывающие слабые места. Нередко люди забывают обновлять приложения, что увеличивает шанс утечки и делает устройство менее защищенным», — заключил эксперт.

Напомним, что 25 октября в работе WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи в течение нескольких часов не могли отправлять сообщения и зайти в приложение.

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