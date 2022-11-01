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56 минут назад

Открыт новый клеточный защитный механизм

Lenta.ru

Японские ученые из Университетов Кейо и Цукубы открыли новый защитный механизм клеток. Выводы исследования опубликованы в журнале Redox Biology.

Открыт новый клеточный защитный механизм
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что внутри клеток происходит множество процессов, в результате которых формируются различные побочные продукты. Некоторые из них при накоплении могут вызывать клеточные повреждения. Один из видов таких молекул — активная форма серы (reactive sulfur species, RSS) в случае накопления может приводить к окислительному стрессу.

В новой работе исследователи изучили то, как клетки избавляются от избытка RSS. Для этого использовались специальные модифицированные мыши, которые вырабатывали RSS больше, чем необходимо клеткам. Оказалось, что уровни RSS повышались во внеклеточном пространстве, но не внутри самих клеток, что указывает на механизм выведения RSS. За это отвечал белок-транспортер SLC7A11, доставляющий серосодержащую аминокислоту цистин в клетку и выводящий глутамат и RSS.

Высокий уровень RSS может привести к гибели клеток. Кроме того, ученые считают, что он замешан в различных заболеваниях сердца (кардиомиопатия) и мышц (мышечная дистрофия). Выявление механизма работы клеточной защиты от переизбытка RSS поможет сформировать новые методы лечения и препараты от состояний, вызванных этим явлением.

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