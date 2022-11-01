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16 минут назад

Эксперт назвал самый опасный мессенджер

Свободная пресса

Эксперт по информационной безопасности Андрей Слободчиков заявил об опасности WhatsApp*.

Эксперт назвал самый опасный мессенджер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Прайм», что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, пояснил эксперт, добавив, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.

Слободчиков отметил, что причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, в том числе, отсутствие обновлений приложения.

Ранее «СП» писала, что IT-специалист Павел Мясоедов предупредил о вирусах в модах для мессенджера WhatsApp.

*WhatsApp принадлежит компании Meta*. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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