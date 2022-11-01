Эксперт назвал самый опасный мессенджер

Как сообщает «Прайм», что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, пояснил эксперт, добавив, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.