Hubble не смог определить наличие атмосферы у скалистой субземли

Астрономы провели анализ потенциальной атмосферы планеты L98-59 b. Препринт статьи об этом опубликован в репозитории arxiv.org

Фото: NASA NASA

Небольшие планеты на близких к звезде орбиты в настоящий момент не доступны для прямого наблюдения в телескопы. Вместо этого ученые прибегают к косвенным методам – например, фиксируют периодические потемнения звезды, когда планета проходит по ее диску (транзитный метод). Это также позволяет исследовать состав атмосферы, поскольку часть света проходит сквозь нее, и каждое вещество обладает своим уникальным спектром поглощения.

Именно такой анализ попытались провести Марио Дамиано из Лаборатории реактивного движения NASA и его коллеги. Их анализ основан на пяти наблюдениях транзита L 98-59b, планеты радиусом 0,85 земных и массой 0,4 земных. Она обращается вокруг красного карлика с периодичностью 2,25 суток и представляет из себя каменное тело, вроде планет земной группы, но ее температура может достигать более 600 кельвинов.

Ученым удалось получить один из самых точных спектров пропускания для атмосферы экзопланеты, однако возможны два варианта его интерпретации. Астрономы смогли однозначно исключить модель безоблачной атмосферы с преобладанием молекулярного водорода и содержанием H2O или CH4, близким к солнечному, и модель безоблачной атмосферы с преобладанием водяного пара. Однако возможна модель безоблачной атмосферы с преобладанием углекислого газа или тонкой атмосферы с преобладанием молекулярного водорода, которая содержит HCN, а также высотные облака и дымку. Также не исключена вероятность полного отсутствия атмосферы.