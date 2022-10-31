Учёные: хороший сон повышает карьерные амбиции женщин

Исследователи выяснили, что качество сна влияет на настроение женщин и на их отношение к карьере. А вот у мужчин такого эффекта не наблюдается.

«Когда женщины хорошо высыпаются и их настроение улучшается, они с большей вероятностью будут ориентироваться в своих повседневных намерениях на достижение статуса на работе», — отметили исследователи.

Они могут только догадываться о том, почему сон так влияет именно на устремления женщин. Учёные подозревают, что это может быть связано с гендерными различиями в регуляции эмоций, а также с социальными ожиданиями.