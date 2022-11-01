Группа Uma2rman представила первый снятый в космосе российский клип

Группа Uma2rman и космонавт Сергей Корсаков представили совместный клип на песню «Звезды», видеоролик был частично снят на Международной космической станции, пишет «Собеседник».
«Идея клипа родилась из текста песни, написанного нашей поклонницей. Для нас это тоже необычный космический путь, потому что раньше мы писали все сами. Я думал, здорово было снять часть материала в космосе, но до последнего думал, что в «Роскомосе» на такое не согласятся», — признался фронтмен коллектива Владимир Кристовский.
Космонавт также мечтал снять в космосе музыкальный клип, поэтому когда с ним связались музыканты, он решил воспользоваться такой возможностью. К МКС ему доставили электрогитару, и после долгих репетиций Корсакову удалось сыграть и спеть свою партию, записав все на видео. По его словам, на космической станции было шумно, поэтому заниматься творчеством приходилось с 4 до 6 часов утра в самых тихих каютах МКС.
«Самое сложное было одновременно играть на гитаре, петь и вращаться в невесомости, потому что твое тело движется по траектории, которую не угадать. На словах «воспарил бы над облаками» я часто стукался о корпус станции», — рассказал Корсаков.