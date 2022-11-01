Группа Uma2rman представила первый снятый в космосе российский клип

«Идея клипа родилась из текста песни, написанного нашей поклонницей. Для нас это тоже необычный космический путь, потому что раньше мы писали все сами. Я думал, здорово было снять часть материала в космосе, но до последнего думал, что в «Роскомосе» на такое не согласятся», — признался фронтмен коллектива Владимир Кристовский.