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59 минут назад

Группа Uma2rman представила первый снятый в космосе российский клип

Газета.Ruиещё 3

Группа Uma2rman и космонавт Сергей Корсаков представили совместный клип на песню «Звезды», видеоролик был частично снят на Международной космической станции, пишет «Собеседник».

Группа Uma2rman представила первый снятый в космосе российский клип
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Идея клипа родилась из текста песни, написанного нашей поклонницей. Для нас это тоже необычный космический путь, потому что раньше мы писали все сами. Я думал, здорово было снять часть материала в космосе, но до последнего думал, что в «Роскомосе» на такое не согласятся», — признался фронтмен коллектива Владимир Кристовский.

Космонавт также мечтал снять в космосе музыкальный клип, поэтому когда с ним связались музыканты, он решил воспользоваться такой возможностью. К МКС ему доставили электрогитару, и после долгих репетиций Корсакову удалось сыграть и спеть свою партию, записав все на видео. По его словам, на космической станции было шумно, поэтому заниматься творчеством приходилось с 4 до 6 часов утра в самых тихих каютах МКС.

«Самое сложное было одновременно играть на гитаре, петь и вращаться в невесомости, потому что твое тело движется по траектории, которую не угадать. На словах «воспарил бы над облаками» я часто стукался о корпус станции», — рассказал Корсаков.

Наука и техника,Шоу-бизнес,Сергей Корсаков,Владимир Кристовский,
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