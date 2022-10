Обзорный телескоп VLT запечатлел остаток сверхновой

VST принадлежит Национальному институту астрофизики Италии, и благодаря своему 2,6-метровому зеркалу является одним из крупнейших телескопов, предназначенных для наблюдения ночного неба в видимом свете. Это изображение является примером обзора VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+). За более чем семь лет этого исследования на карту была нанесена значительная часть нашей галактики, что позволило астрономам лучше изучить, как формируются, эволюционируют и умирают звезды.