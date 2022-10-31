Обзорный телескоп VLT запечатлел остаток сверхновой

Остаток сверхновой в Парусах был сфотографирован с помощью обзорного телескопа VLT (VLT Survey Telescope, VST), размещенного в Европейской Южной обсерватории (ESO) в Чили.

Фото: AstroNews AstroNews

На этом изображении с разрешением 554 миллиона пикселей можно чрезвычайно детально рассмотреть остаток сверхновой в Парусах, который находится всего в 800 световых годах от Земли. Тонкая структура розовых и оранжевых облаков - это все, что осталось от массивной звезды, которая взорвалась около 11 000 лет назад.

В результате вспышки сверхновой самые внешние слои звезды-прародителя были выброшены в окружающий газ, благодаря чему образовались яркие нити, которые мы можем увидеть на снимке. Нейтронная звезда расположена за пределами этого изображения. Она является пульсаром, который вращается вокруг своей оси с невероятной скоростью – более 10 раз в секунду.

Это изображение представляет собой мозаику наблюдений, сделанных широкоугольной камерой OmegaCAM на обзорном телескопе VST. Камера с разрешением 268 миллионов пикселей может делать снимки с помощью нескольких фильтров различных цветов. Для создания этого изображения были использованы четыре фильтра: пурпурный, синий, зеленый и красный.