Обзорный телескоп VLT запечатлел остаток сверхновой

Остаток сверхновой в Парусах был сфотографирован с помощью обзорного телескопа VLT (VLT Survey Telescope, VST), размещенного в Европейской Южной обсерватории (ESO) в Чили.
На этом изображении с разрешением 554 миллиона пикселей можно чрезвычайно детально рассмотреть остаток сверхновой в Парусах, который находится всего в 800 световых годах от Земли. Тонкая структура розовых и оранжевых облаков - это все, что осталось от массивной звезды, которая взорвалась около 11 000 лет назад.
В результате вспышки сверхновой самые внешние слои звезды-прародителя были выброшены в окружающий газ, благодаря чему образовались яркие нити, которые мы можем увидеть на снимке. Нейтронная звезда расположена за пределами этого изображения. Она является пульсаром, который вращается вокруг своей оси с невероятной скоростью – более 10 раз в секунду.
Это изображение представляет собой мозаику наблюдений, сделанных широкоугольной камерой OmegaCAM на обзорном телескопе VST. Камера с разрешением 268 миллионов пикселей может делать снимки с помощью нескольких фильтров различных цветов. Для создания этого изображения были использованы четыре фильтра: пурпурный, синий, зеленый и красный.
VST принадлежит Национальному институту астрофизики Италии, и благодаря своему 2,6-метровому зеркалу является одним из крупнейших телескопов, предназначенных для наблюдения ночного неба в видимом свете. Это изображение является примером обзора VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+). За более чем семь лет этого исследования на карту была нанесена значительная часть нашей галактики, что позволило астрономам лучше изучить, как формируются, эволюционируют и умирают звезды.