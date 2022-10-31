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1 час назад

Обзорный телескоп VLT запечатлел остаток сверхновой

AstroNews

Остаток сверхновой в Парусах был сфотографирован с помощью обзорного телескопа VLT (VLT Survey Telescope, VST), размещенного в Европейской Южной обсерватории (ESO) в Чили.

Обзорный телескоп VLT запечатлел остаток сверхновой
Фото: AstroNewsAstroNews

На этом изображении с разрешением 554 миллиона пикселей можно чрезвычайно детально рассмотреть остаток сверхновой в Парусах, который находится всего в 800 световых годах от Земли. Тонкая структура розовых и оранжевых облаков - это все, что осталось от массивной звезды, которая взорвалась около 11 000 лет назад.

В результате вспышки сверхновой самые внешние слои звезды-прародителя были выброшены в окружающий газ, благодаря чему образовались яркие нити, которые мы можем увидеть на снимке. Нейтронная звезда расположена за пределами этого изображения. Она является пульсаром, который вращается вокруг своей оси с невероятной скоростью – более 10 раз в секунду.

Это изображение представляет собой мозаику наблюдений, сделанных широкоугольной камерой OmegaCAM на обзорном телескопе VST. Камера с разрешением 268 миллионов пикселей может делать снимки с помощью нескольких фильтров различных цветов. Для создания этого изображения были использованы четыре фильтра: пурпурный, синий, зеленый и красный.

VST принадлежит Национальному институту астрофизики Италии, и благодаря своему 2,6-метровому зеркалу является одним из крупнейших телескопов, предназначенных для наблюдения ночного неба в видимом свете. Это изображение является примером обзора VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+). За более чем семь лет этого исследования на карту была нанесена значительная часть нашей галактики, что позволило астрономам лучше изучить, как формируются, эволюционируют и умирают звезды.

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