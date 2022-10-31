В работе популярной соцсети произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) произошёл глобальный сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По имеющимся данным, у пользователей по всему миру возникают проблемы со входом в аккаунт. Кроме того, пользователи также жалуются на то, что их может «выбросить» из приложения, после чего Instagram сообщает о блокировки аккаунта за «нарушения правил сообщества». Наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Бельгии, Германии и Швейцарии.