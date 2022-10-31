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16 минут назад

В работе Instagram произошел глобальный сбой

Елена Прошина

В работе мессенджера Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) произошёл глобальный сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе популярной соцсети произошел глобальный сбой
Фото: тасстасс

По имеющимся данным, у пользователей по всему миру возникают проблемы со входом в аккаунт. Кроме того, пользователи также жалуются на то, что их может «выбросить» из приложения, после чего Instagram сообщает о блокировки аккаунта за «нарушения правил сообщества». Наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Бельгии, Германии и Швейцарии.

Ранее пользователи некоторых мобильных операторов смогли получить доступ к Instagram без помощи VPN. Однако Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с социальной сети.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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