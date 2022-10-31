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31 минуту назад

Арктический лёд начал таять более чем в два раза быстрее

Ferra.ru

Климатологи Института географии РАН сообщили, что скорость таяния арктического льда за последние 20 лет выросла более чем вдвое.

Арктический лед начал таять более чем в два раза быстрее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные сравнили два периода: 1979-1999 годы и 2000-2019 годы. Оказалось, что за второй период в Баренцевом море площадь морского льда стала сокращаться быстрее более чем в два раза по сравнению с 1979-1999 годами.

Особенно скорость сокращения льда выросла в Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Бофорта морях, в Центральной части Арктики к югу от 80° северной широты, а также в Северо-Западных проливах Канадского Арктического архипелага.

Учёные связывают это с антропогенным воздействием на климат.

Наука и техника,РАН,
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