В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
25 минут назад

Мимо Земли пронесся астероид размером с небоскреб Бурдж-Халифа

ТК «Звезда»иещё 2

В ночь на 1 ноября мимо Земли пронесся потенциально опасный астероид. Гигантский камень размером с небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае пролетел на расстоянии почти в два с половиной миллиона километров, а его скорость в 68 раз превысила скорость звука.

Близ Земли заметили огромный астероид
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам ученых, в случае столкновения с Землей такой астероид может причинить серьезный ущерб. Но больше всего астрономов поразило то, что заметить угрозу удалось только в сентябре. По их словам, это рушит все надежды на то, что опасные астероиды можно вовремя засечь и теоретически попытаться избежать столкновения или спрогнозировать его.

В начале октября зонд DART, выпущенный NASA в рамках эксперимента по изменению орбиты двойного астероида, успешно справился со своей задачей. Под его воздействием заметно поменялась траектория движения астероида Диморф, с которым аппарат столкнулся в космосе.

Ранее астроном оценил планы Китая по нейтрализации угрожающих Земле астероидов. Владимир Чичмарь отметил, что инициатива КНР, который намерен реализовать проект по нейтрализации угрожающих Земле астероидов, потребует колоссальных экономических вложений.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители