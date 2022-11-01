Hubble проследил динамику светового эха от умирающей звезды

Космический телескоп Hubble проследил динамику распространения светового эха — отражения света вспышки объекта от облаков межзвездной пыли — от взрыва сверхновой звезды SN 2016adj. Результаты наблюдений были опубликованы астрономами из Университета Хофстра в США в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Наблюдение заняли 5,5 лет – с 22 февраля 2016 года по 28 июля 2021 года. SN 2016adj вспыхнула в активной галактике Центавр A, расположенной на расстоянии примерно 12 млн световых лет от Солнца.

Световое эхо возникло на 34-й день после взрыва звезды. Сперва астрономы увидели полукольцо, которое затем превратилось в кольцо, после чего появились еще три световых кольца.