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1 час назад

Hubble проследил динамику светового эха от умирающей звезды

Газета.Ruиещё 1

Космический телескоп Hubble проследил динамику распространения светового эха — отражения света вспышки объекта от облаков межзвездной пыли — от взрыва сверхновой звезды SN 2016adj. Результаты наблюдений были опубликованы астрономами из Университета Хофстра в США в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Hubble проследил динамику светового эха от умирающей звезды
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Наблюдение заняли 5,5 лет – с 22 февраля 2016 года по 28 июля 2021 года. SN 2016adj вспыхнула в активной галактике Центавр A, расположенной на расстоянии примерно 12 млн световых лет от Солнца.

Световое эхо возникло на 34-й день после взрыва звезды. Сперва астрономы увидели полукольцо, которое затем превратилось в кольцо, после чего появились еще три световых кольца.

«Взрывная волна от сверхновой распространялась со скоростью более 10 тыс. км/с. Впереди этой взрывной волны шла интенсивная вспышка света, испускаемая сверхновой. Именно она и стала причиной появления колец. Сверхновые представляют интерес, поскольку эти космические взрывы производят много химических элементов, таких как углерод, кислород и железо, которые составляют основу нашей галактики», – отметили ученые.

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