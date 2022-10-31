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35 минут назад

Сколько россиян отказались от VPN и почему

Ferra.ru

Аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, что часть россиян перестала пользоваться VPN-сервисами для обхода блокировок.

Сколько россиян отказались от VPN и почему
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Около 14% опрошенных отказались от сервисов VPN и перестали посещать заблокированные на территории России соцсети. Они заявили, что это небезопасно: уверены, что социальные сети могут собирать персональные данные, чтобы предлагать контекстную рекламу.

Также опрос показал, что больше трети россиян (39%) перестали хранить пароли в телефонах, на компьютерах и передавать их третьим лицам. Для запоминания люди стали использовать записные книжки. Ещё 41% респондентов за последние два месяца как минимум один раз меняли пароль в банковских приложениях или онлайн-платформах сервисов подписок или маркетплейсах. Почти 12% делали это дважды.

Наука и техника,Альфастрахование,
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