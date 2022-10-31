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30 минут назад

В Швеции найден серебряный клад викингов

Naukatv.ru

Серебряный клад возрастом 1000 лет был обнаружен муниципалитете Тебю, пригороде Стокгольма. Об этом сообщили в The Archaeologists, организации, которая проводила раскопки.

В Швеции найден серебряный клад викингов
Фото:  Acta Konserveringscentrum AB Acta Konserveringscentrum AB

Сокровище было найдено во время археологических работ в поселении эпохи викингов. Этот район был заселен в течение нескольких сотен лет. Археологи обнаружили более 20 построек, самые ранние из которых датируются примерно 400 г. н.э. Основная масса же принадлежит к эпохе викингов (800–1050 гг. н.э.) и раннему средневековью. Сокровище было зарыто под остатками деревянного пола здания. Монеты хранились в льняном мешочке, который вместе с драгоценностями был помещен в небольшой керамический горшочек.

«В общей сложности было обнаружено восемь высококачественных шейных колец (гривен), исключительно хорошо сохранившихся, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад», — говорит археолог Мария Лингстрем.

Помимо шейных колец, в керамическом горшке были обнаружены два нарукавных кольца, одно кольцо на палец, две жемчужины и 12 низок монет (монеты, использовавшиеся в качестве украшений). Почему жители решили спрятать свои самые дорогие ценности и зарыть их в землю, на данный момент неясно, но обычно это делается во времена бедствий.

Монеты являются прекрасным примером далеко протянувшихся связей процветающей торговли эпохи викингов. Несколько монет были привезены из Англии, Богемии и Баварии. Также в составе клада найдено пять арабских дирхемов. Одна из европейских монет является чрезвычайно редкой: отчеканена в городе Руан во Франции и датируется приблизительно X в.

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