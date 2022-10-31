В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber

Линейка умных телевизоров Sber пополнилась двумя новинками. В компании сообщают, что у новых моделей, появившихся на рынке, — привлекательная цена и популярные диагонали — 32 и 43 дюйма.

Фото: Sber Sber

Телевизоры работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Поэтому пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения, отмечают в Сбере.

Видео дня

Искать контент и управлять воспроизведением удобно голосом через виртуальных ассистентов Салют.

43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кандел на квадратный метр.

В силу меньшего размера на 32-дюймовой модели для качественной картинки достаточно HD-разрешения.

Оба телевизора имеют широкие углы обзора 178 градусов, так что смотреть видео удобно с любого ракурса. Небольшое время отклика и частота 60 герц дают хорошую картинку даже в динамичных сценах. Устройства оснащены популярными портами и разъёмами для подключения аксессуаров и внешних источников сигнала.

Новым пользователям доступно свыше сотни бесплатных телеканалов в «Смотрешке» и 24ТВ, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое.

Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.

В открытой операционной системе можно также слушать музыку, запускать игры, открывать разные сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам Салют.

Платформа динамично развивается, подчеркивают в банке, а значит пользователям гарантированы регулярные обновления, стабильная работа сервисов и оперативная техническая помощь.

Экстерьер новых телевизоров Sber наследует облик других умных устройств бренда. У моделей минималистичный безрамочный дизайн — изображение будто растворяется в пространстве, помогая сфокусироваться на сюжете. В комплекте есть лаконичные ножки для установки устройства на тумбу или стол.

Новинки можно купить в официальном интернет-магазине за 12 490 и 17 990 рублей соответственно.