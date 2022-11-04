Жизнь в далекой галактике: что такое экзопланеты и почему их ищут

Поиск экзопланет — одна из приоритетных задач современной астрономии. Ученые со всего света тщательно каталогизируют небесные тела вне нашей солнечной системы, чтобы отыскать миры, которые, в теории, могут быть обитаемыми. Рассказываем, что такое экзопланеты, чем они отличаются от обычных планет и почему они так волнуют исследователей.

Фото: NASA NASA

Что такое экзопланеты

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Если не вдаваться в научные подробности, экзопланеты — это планеты, находящиеся за пределами нашей солнечной системы. Большинство из них вращается вокруг других звезд, но встречаются и те, что не привязаны к светилам — их орбита огибает галактический центр.

Первые экзопланеты были обнаружены еще в 1990-х годах: большинство планет, найденных более чем за тридцать лет исследований, расположены в сравнительно маленьком регионе нашей галактики — Млечном пути. Впрочем, это не мешает экзопланетам поражать астрономов разнообразием. Некоторые из них покрыты коркой льда или огромным океаном, другие богаты железом или углеродом. Третьи представляют собой бескрайние моря лавы, тогда как четвертые по плотности напоминают пенопласт. Согласно наблюдениям космического телескопа «Кеплер», планет в галактике гораздо больше, чем звезд, и мы изучили лишь малую их часть.

Какие бывают экзопланеты

Газовые гиганты — это планеты размером как минимум с Сатурн или Юпитер, которые являются самыми крупными планетами нашей в нашей солнечной системе. Хотя не все газовые гиганты похожи друг на друга. Например, горячие юпитеры вращаются вокруг своих звезд так близко, что температуры на их поверхности взлетают до тысяч градусов по Цельсию.

Ледяные гиганты похожи на Нептун и Уран. Они могут состоять из разных веществ, но все планеты данной категории объединяет атмосфера, насыщенная водородом и гелием, а также каменистое ядро.

Экзопланеты земного типа состоят из скалистой породы, кремния, воды или углерода. Для того, чтобы понять, имеют ли некоторые из этих планет атмосферу, океаны или другие признаки потенциальной обитаемости, ученые проводят множество исследований.

Суперземли — это планеты, чьи габариты больше земли, но меньше Нептуна. Хотя чаще всего они встречаются среди экзопланет земного типа, не все из них имеют атмосферу.

Как находят экзопланеты

Большинство экзопланет невозможно рассмотреть напрямую через телескоп, поэтому для их поиска применяются другие методы. Например, астрономы измеряют уровень света звезды, который снижается, если перед ней проходит планета, а также следят за искажениями, которые могут появиться в результате воздействия сил притяжения. Подобными способами космические телескопы обнаружили тысячи экзопланет, хотя исследователи также применяют и другие процедуры, вроде поиска гравитационных линз.

Чаще всего ученые применяют несколько методов одновременно, чтобы повысить точность и объем собранной информации. Так, планеты в солнечной системе TRAPPIST-1 изучили при помощи наземных и космических телескопов. Последние подсказали исследователям не только диаметры планет, но и раскрыли едва заметное гравитационное влияние, которое эти семь небесных тел оказывают друг на друга. Благодаря этим данным получилось рассчитать массу каждой планеты. Мы до сих пор многого о них не знаем, но, тем не менее, TRAPPIST-1 считается самой хорошо изученной солнечной системой, кроме нашей.

Почему астрономы ищут экзопланеты

Научное сообщество не оставляет надежд отыскать потенциально обитаемые миры среди бесчисленного множества экзопланет. Да, многие из них непригодны для жизни, но встречаются и те, что вполне могли стать домом для инопланетной жизни, или же потенциальной целью для межпланетной колонизации в далеком будущем. Их не так много: для поддержания жизни планета должна отвечать целому ряду строгих критериев, от температуры, гравитации и наличия атмосферы до близости к звезде и прочих факторов.