В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Washington Post сообщила о планах Twitter в ходе «первого раунда» уволить 25% персонала

Деловая газета "Взгляд"

Новое руководство Twitter в ходе «первого раунда» сокращений планирует уволить примерно 25% персонала компании, пишут СМИ.

Twitter в ходе «первого раунда» может уволить 25% персонала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Увольнение может коснуться практически всех отделов компании, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Ранее газета отмечала, что Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. Позже предприниматель данное сообщение опроверг.

Источник сообщил, что новое руководство также интересуется модерацией контента, борьбой со спамом и «рисками в связи с предстоящими выборами». Также Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать «за» или «против» возвращения приложения Vine, позволяющего создавать короткие видеоролики. Также подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.

Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями. В октябре 2012 года сеть выкупил Twitter, а в 2016 году сервис был закрыт.

Ранее Маск окончательно закрыл сделку на 44 млрд по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители