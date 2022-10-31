Twitter в ходе «первого раунда» может уволить 25% персонала

Новое руководство Twitter в ходе «первого раунда» сокращений планирует уволить примерно 25% персонала компании, пишут СМИ.

Увольнение может коснуться практически всех отделов компании, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Ранее газета отмечала, что Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. Позже предприниматель данное сообщение опроверг.

Источник сообщил, что новое руководство также интересуется модерацией контента, борьбой со спамом и «рисками в связи с предстоящими выборами». Также Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать «за» или «против» возвращения приложения Vine, позволяющего создавать короткие видеоролики. Также подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.

Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями. В октябре 2012 года сеть выкупил Twitter, а в 2016 году сервис был закрыт.