Археологи нашли кости и пули испанцев в последнем городе майя

Археологи обнаружили в городе Тайясаль на севере Гватемалы захоронения человеческих тел, а также испанские пули и другие артефакты майя, об этом французскому новостному агентству Agence France-Presse сообщили власти Гватемалы.

Фото: jessicep/YouTube jessicep/YouTube

Тайясаль – последний оплот майя, завоеванный испанскими конкистадорами. Народ майя поселился в этом городе примерно в 900 году до н.э., а в 1697 году его завоевали колонизаторы спустя более 100 лет после начала завоевания территорий, принадлежавших древней цивилизации.

По словам ученых, джунгли выполняли функцию естественной границы, что затрудняло прибытие испанцев в эти места и позволило майя продержаться столь долгое время.