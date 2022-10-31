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47 минут назад

Археологи нашли кости и пули испанцев в последнем городе майя

Газета.Ru

Археологи обнаружили в городе Тайясаль на севере Гватемалы захоронения человеческих тел, а также испанские пули и другие артефакты майя, об этом французскому новостному агентству Agence France-Presse сообщили власти Гватемалы.

Археологи нашли кости и пули испанцев в последнем городе майя
Фото: jessicep/YouTubejessicep/YouTube

Тайясаль – последний оплот майя, завоеванный испанскими конкистадорами. Народ майя поселился в этом городе примерно в 900 году до н.э., а в 1697 году его завоевали колонизаторы спустя более 100 лет после начала завоевания территорий, принадлежавших древней цивилизации.

По словам ученых, джунгли выполняли функцию естественной границы, что затрудняло прибытие испанцев в эти места и позволило майя продержаться столь долгое время.

Археологические раскопки в этом городе сильно затруднены из-за масштабных перестроек, проведенных испанцами. Однако в ходе последних раскопок, начатых в июне прошлого года и учрежденных властями Гватемалы, кроме пуль колонизаторов и человеческих останков археологи обнаружили несколько построек древних майя, включая акрополь высотой 30 метров, который был резиденцией правящей элиты. Также ученые обнаружили колодец, использовавшийся с доиспанских времен.

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