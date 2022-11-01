На Марсе обнаружили следы огромного океана

Учёные нашли доказательства того, что около 3,5 млрд лет назад на поверхности Марса существовал огромный океан, который, вероятно, покрывал сотни тысяч квадратных километров.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Доказательства — это следы береговой линии, идентифицированной на многочисленных спутниковых снимках марсианской поверхности. Когда эти изображения сняты под немного разными углами, можно построить карту рельефа.

Исследователи смогли нанести на карту более 6500 километров хребтов, скорее всего, высеченных реками. Кажется вероятным, что в этой части планеты долгие годы происходили значительные изменения.