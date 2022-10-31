Советы начинающему фотографу: как правильно обращаться с DSLD-камерой

DSLR-камеры — один из популярнейших инструментов для профессиональной фотографии и видеосъемки, но новичок не станет профессионалом, просто взяв в руки дорогостоящую камеру. Они значительно отличаются от беззеркальных устройств по внутреннему устройству и принципам работы. Подобные нюансы нельзя оставлять без внимания, поэтому портал slashgear.com собрал список полезных советов для тех, кто только открывает для себя мир DSLR-камер.

Фото: ТАСС ТАСС

Избегайте аккумуляторов от сторонних производителей

Видео дня

Любой фотограф гарантированно хотя бы раз встречал человека, который утверждал, что уже много лет без каких-либо проблем пользуется DSLR-батареями от сторонних производителей. Низкая цена может выглядеть соблазнительной, но мы рекомендуем не экономить: всегда есть вероятность, что «левый» аккумулятор негативно повлияет на долговечность вашей камеры. Конечно, сторонние производители не пытаются навредить потребителю, однако среди по-настоящему хороших батарей встречается немало низкокачественных подделок.

Сами по себе аккумуляторы от сторонних производителей не всегда плохи: опять же, на рынке вполне можно найти качественные варианты. Но, в лучшем случае, они все равно будут плохо держать заряд. Если совсем не повезет, то такие батареи могут не подойти под зарядное устройство вашей камеры, что приведет к дополнительным расходам. Или аккумулятор может прийти в негодность всего после пары разрядок. Иными словами, рисков много, пускай шансы наткнуться на них сравнительно невелики.

Всегда снимайте в формате RAW

RAW-файлы сохраняют изображение без какой-либо компрессии и потери деталей. JPEG-изображения проще в работе, если вы не готовы организовывать библиотеку массивных файлов, однако они жертвуют качеством картинки ради меньшего объема. DSLR-камеры, не всегда хорошо работающие при низком освещении или других неоптимальных обстоятельствах, лучше всего раскрываются при использовании формата RAW, так как он сохранит резкость изображения и тени. Кроме того, вы сможете сократить потери качества во время пост-обработки изображений.

Не проходите мимо полуавтоматических режимов

Начинающим фотографам обычно рекомендуют практиковаться в автоматическом режиме, в котором DSLR-камера сама выбирает подходящие настройки отталкиваясь от того, что находится в объективе. По-хорошему, после ознакомительного периода на «автомате» фотографам стоит переходить на ручной режим, но это необязательно делать резко. Многие DSLR-камеры также предлагают два промежуточных режима: приоритет диафрагмы и приоритет затвора. Они вручают пользователю контроль над ключевыми функциями камеры, тогда как более мелкие настройки берет на себя само устройство. Если вы пока не готовы работать в полностью ручном режиме, попробуйте один из этих.

TechRadar

Берите с собой образцы краски для калибровки баланса белого

Фотосъемка внутри помещений на DSLR-камерах иногда бывает не самым простым мероприятием, так как изменения настроек невозможно увидеть в реальном времени через видоискатель. Тот или иной набор параметров может хорошо подойти, например, для фотографий в гостиной, но на кухне они выдают совершенно неправильную картинку. Чаще всего причина кроется в том, что искусственное освещение нарушает баланс белого цвета, из-за чего цветовая температура изображений то и дело меняется. Для того, чтобы правильно выставить этот баланс, пользователям DSLR-камер стоит носить с собой образцы краски. Цифровые камеры могут откалибровать баланс белого при помощи какой-нибудь стены в реальном времени, но DSLR потребуется несколько пробных снимков.

Регулярно форматируйте карты памяти

Карты памяти в DSLR-камерах могут отказать в самый неподходящий момент. Конечно, при помощи специализированных программ иногда можно восстановить испорченные файлы, но бывают случаи, когда не остается ничего, кроме как смириться с потерей изображений. Чтобы поддерживать SD-карты в хорошем состоянии, желательно периодически форматировать их, заранее скопировав данные на другой носитель. Не бойтесь повредить носитель, современные карты выдерживают сотни, если не тысячи циклов реформатирования.

Сохраняйте настройки для съемки в разных условиях

Если вы часто занимаетесь портретной фотографией при студийном освещении, то ваша самая используемая комбинация настроек будет разительно отличаться от той, что используется, например, для съемки птиц в дикой природе. Скорее всего, они также используют разные скорости затвора, выдержку и диафрагмы. Именно поэтому многие DSLR-камеры, кроме разве что самых бюджетных, предлагают хотя бы одну кнопку для сохранения персонального профиля настроек. Не забывайте пользоваться этой функцией, чтобы сэкономить себе время и нервы: все необходимые инструкции можно без проблем найти в Интернете.

ТАСС

Снимайте фотографии без очков

Те, кто носят очки, прекрасно знают, как сильно они мешают съемке, но не все владельцы DSLR-камер в курсе, что на их устройстве есть переключатель диоптрий, который обычно размещается на видоискателе. При диапазоне от -5 до +5 он покрывает большинство самых распространенных отклонений зрения, хотя владельцам необычных очков переключатель все равно может не помочь. Для того, чтобы повысить комфорт, попробуйте снять резиновую подкладку вокруг видоискателя, или используйте задний экран камеры для фокусировки изображения.

Не жалейте денег на техобслуживание