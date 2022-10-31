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1 час назад

Китайцы вывели на орбиту последний модуль станции "Тяньгун"

Газета.Ru

Лабораторный модуль «Мэньтянь» станции «Тяньгун» выведен на орбиту. Трансляция запуска велась на YouTube-канале CGTN.

Китайцы вывели на орбиту последний модуль станции "Тяньгун"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Тяньгун» – это китайская национальная орбитальная станция. Она обладает модульным дизайном, а обликом и размером напоминает станцию «Мир». Первый, базовый модуль, был запущен в апреле 2021 года, а летом 2022 – лабораторный отсек «Вэньтянь». В данный момент экипаж станции состоит из трех человек.

На орбиту отправили третий и последний из запланированных модулей, «Мэньтянь». Пуск был произведен ракетой «Чанчжэн-5Б» с космодрома Вэньчан. После стыковки сборка станции будет считаться завершенной, но конструкция допускает возможность расширения.

«Мэньтянь» обладает массой около 20 тонн, длиной 17,9 метра и диаметром 4,2 метра. Он разделен на три части: жилой отсек, лабораторный отсек и шлюзовая камера со стыковочным механизмом. В состав модуля входит небольшой роботизированный манипулятор. Модуль позволит проводить различные эксперименты, в частности в области поведения жидкостей в невесомости и физики горения. Кроме того, на его борту есть установка для экспериментов с ультрахолодными атомами, которая должна достичь рекордной температуры в 10 пикокельвинов.

Нынешний «Тяньгун» стал первой китайской многомодульной орбитальной станцией. Предыдущие, имевшие то же название с номерами 1 и 2, состояли из одного модуля и предполагали кратковременные экспедиции.

Ранее стало известно, что комплекс HAARP начнет облучать ионосферу Юпитера.

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