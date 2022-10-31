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1 час назад

На Марсе сохраняется вулканическая активность

InScience

Ученые обнаружили на Марсе следы недавней вулканической активности. Возможно, извержения случались в последние 50 тысяч лет. Ученые также предположили, что под поверхностью может быть магма. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

На Марсе сохраняется вулканическая активность
Фото: ESAESA

Марс — единственная планета, на которой работает человеческая исследовательская техника, передающая данные. Один из ближайших соседей нашей планеты, Марс важен для понимания аналогичных геологических процессов на Земле. Когда-то на Марсе были обширные водные пространства и, возможно, более плотная атмосфера, а на его полярных шапках есть лед. Ядро этой планеты состоит из железа, никеля и серы. Это свидетельствует о том, что там когда-то могло быть магнитное поле.

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Ученые проанализировали более двадцати марсотрясений (землетрясений на Марсе), эпицентры которых находятся вблизи ямок Цербера — местности, состоящей из расщелин, которые раздвигают кору Марса. Для этого ученые использовали сейсмометр SEIS, установленный на Марсе NASA в 2018 году. Все остальные исследования планет до сих пор опирались на орбитальные снимки. Сейсмометр дает геофизикам и сейсмологам возможность работать с актуальными данными, показывающими, что происходит на Марсе сегодня — как на поверхности, так и в его недрах. Сейсмические данные, наряду с орбитальными снимками, обеспечивают большую уверенность в научных выводах.

Когда ученые сравнили сейсмические данные с орбитальными снимками той же области, они обнаружили более темные отложения в нескольких направлениях вокруг мантии ямок Цербера, а не только в том направлении, куда сдувает пыль ветер.

«Более темный оттенок пыли означает геологические доказательства недавней вулканической активности — возможно, в течение последних 50 тысяч лет — относительно молодой, с геологической точки зрения», — объясняет Саймон Сталер, ведущий автор работы.

Ученые также выяснили, что марсотрясения были низкочастотными — это значит, что на планете есть потенциально теплый источник, то есть магма.

Марсотрясения свидетельствуют о том, что Марс еще не совсем геологически мертв. По словам ученых, магма сейчас может двигаться на восток к следующему месту извержения.

Наука и техника,NASA,
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