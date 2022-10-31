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15 минут назад

Химики создали пластик, проводящий ток не хуже металла

Газета.Ru

Химики из Чикагского университета разработали пластмассу на основе соли никеля, способную проводить электричество не хуже, чем металл. Результаты работы ученые опубликовали в журнале Nature.

Химики создали пластик, проводящий ток не хуже металла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полученный материал оказался аморфным, то есть его атомы расположены беспорядочно. Обычно аморфные органические материалы не проводят электрический ток. Однако разработанный полимер обладал удельной электрической проводимостью в 1200 сименс на сантиметр. Кроме того, материал выдерживал нагревание, влажность, кислые и щелочные среды и окислительное воздействие воздуха.

Исследователи добились такого эффекта, смешав соль никеля с раствором производного тетратиафульвалена. В результате реакции образовался полимер, построенный из атомов никеля, связанных с фульваленовыми циклами через атомы серы. По словам химиков, электронная структура никеля по расчетам не изменялась при переходе от упорядоченной кристаллической структуры к неупорядоченной.

Ученые надеются, что разработка в будущем может стать основным компонентом электроники.

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