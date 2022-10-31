Химики создали пластик, проводящий ток не хуже металла

Химики из Чикагского университета разработали пластмассу на основе соли никеля, способную проводить электричество не хуже, чем металл. Результаты работы ученые опубликовали в журнале Nature.

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Полученный материал оказался аморфным, то есть его атомы расположены беспорядочно. Обычно аморфные органические материалы не проводят электрический ток. Однако разработанный полимер обладал удельной электрической проводимостью в 1200 сименс на сантиметр. Кроме того, материал выдерживал нагревание, влажность, кислые и щелочные среды и окислительное воздействие воздуха.

Исследователи добились такого эффекта, смешав соль никеля с раствором производного тетратиафульвалена. В результате реакции образовался полимер, построенный из атомов никеля, связанных с фульваленовыми циклами через атомы серы. По словам химиков, электронная структура никеля по расчетам не изменялась при переходе от упорядоченной кристаллической структуры к неупорядоченной.