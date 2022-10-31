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49 минут назад

NASA: 1 ноября к Земле приблизится астероид 2022 RM4 высотой с Бурдж-Халифа в Дубае

Газета.Ru

По данным американского космического агентства NASA, ночью 1 ноября на минимальном расстоянии от Земли пройдет потенциально опасный астероид 2022 RM4, размером с самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа, высота которого достигает 828 метров.

К Земле приблизится астероид высотой с Бурдж-Халифа
Фото: Газета.ruГазета.ru

Диаметр космического тела составляет около 330-740 метров, а его скорость будет достигать 84,5 тыс. км/ч. От Земли он пройдет на расстоянии 2,3 млн км – это в шесть раз больше расстояния от Луны до Земли. Такое расстояние делает космическое тело потенциально опасным.

NASA отслеживает положение и орбиты приблизительно 28 тыс. астероидов, выявляя их с помощью системы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), которая состоит из четырех телескопов. Они сканируют все звездное небо с 2017 года. За этот период NASA выявило более 700 околоземных астероидов и 66 комет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что американский зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним в конце сентября в ходе испытания системы защиты Земли от опасных космических тел.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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