К Земле приблизится астероид высотой с Бурдж-Халифа

По данным американского космического агентства NASA, ночью 1 ноября на минимальном расстоянии от Земли пройдет потенциально опасный астероид 2022 RM4, размером с самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа, высота которого достигает 828 метров.

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Диаметр космического тела составляет около 330-740 метров, а его скорость будет достигать 84,5 тыс. км/ч. От Земли он пройдет на расстоянии 2,3 млн км – это в шесть раз больше расстояния от Луны до Земли. Такое расстояние делает космическое тело потенциально опасным.

NASA отслеживает положение и орбиты приблизительно 28 тыс. астероидов, выявляя их с помощью системы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), которая состоит из четырех телескопов. Они сканируют все звездное небо с 2017 года. За этот период NASA выявило более 700 околоземных астероидов и 66 комет.